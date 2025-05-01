Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesi Karasu,Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görev yapacak Cankurtaran Timi’ni seçmek için mülakatlara başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Timi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görev alacak ‘Hayat Timi’ için mülakat sürecini başlattı.

HAYAT NÖBETİ TUTACAKLAR SEÇİLİYOR

2025 yılı yaz sezonunda Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görev alacak cankurtaran adayları, Sakarya Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen “Bronz-Gümüş Cankurtaran” mülakatında ter döktü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı öncülüğünde yapılan bu önemli çalışmayla, sahillerde görev yapacak ekibin seçimi için ilk adım atıldı. Havuzda gerçekleştirilen mülakatta nefesler tutuldu, zorlu görevler saniyeler içinde yerine getirildi.

ZORLU PARKURLAR AŞILDI

36 adayın katıldığı mülakatta adaylar dört etaptan oluşan zorlu parkurlarda 200 metre serbest yüzme, 25 metre su altında tek nefeste ilerleme, 3 metreden manken çıkarma ve 15 metreden insan çekme görevlerini tamamlayarak hem dayanıklılık hem de kurtarma yeteneklerini ortaya koydu.

SONRAKİ AŞAMA DENİZ MÜLAKATI

Mülakatın ardından başarılı olan adaylar, bir sonraki aşama olan deniz mülakatına katılmaya hak kazandı. Deniz mülakatını da başarıyla geçen cankurtaranlar, yaz sezonunda sahillerde “sıfır can kaybı” hedefiyle görev yapacak.

Büyükşehir, her yıl kuzey sahillerini en güvenli hale getirmek, bölgedeki turizmin koruyucusu olmak için çok ciddi bir hazırlık yürütüyor. Başkan Yusuf Alemdar’ın talimatıyla bölgedeki sahillere yeniden mavi bayrak kazandırılması için hummalı bir çalışma başlatılmıştı.