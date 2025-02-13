Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar, kurumların mevcut durumu ve hizmetlerin etkinliği ele alındı. Kaymakam Seyhan, kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı bir yaklaşımın önemine vurgu yaparak, hizmetlerin daha verimli bir şekilde sunulması adına kurum amirlerine gerekli talimatları verdi.

İlçede kamu hizmetlerinin daha etkili hale getirilmesi için yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, çeşitli konular masaya yatırıldı ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından Kaymakam Seyhan, kurum amirlerine görevlerinde başarılar dileyerek, vatandaşların beklentilerine hızlı ve çözüm odaklı yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : PHA