"Anayasayı Çöpe Atıp Eleştiriye Tahammül Edemiyorsunuz"

Adalet Bakanı Tunç, TÜSİAD’ın genel kurulundaki açıklamalarının ardından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, Tunç’un açıklamalarına karşı sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"Anayasayı çöpe atacaksın, aklına estiğini hapse atacaksın, insanlara durmadan zulmedeceksin, çocuk istismarı gibi korkunç suçlarla bile mücadele etme ihtiyacı hissetmeyeceksin, insanları her geçen gün daha da yoksullaştıracaksın, sonra da millet hiç eleştirmesin diyeceksin.

En ufak eleştiriye bile tahammülü kalmamış, kibirli, şımarık ve korkak bir rejim inşa ettiniz. Saraylardan ve salonlardan çıkıp da sokaktaki vatandaşla konuşmaya cesaret etseniz gerçekleri görürsünüz."

"Saraydan Çıkıp Gerçeklerle Yüzleşin"

Gökçen, hükümetin yargı üzerindeki baskısını eleştirerek, hukukun üstünlüğünün sağlanmadığı bir ortamda ekonomik ve toplumsal krizlerin derinleştiğini vurguladı. TÜSİAD gibi iş dünyasının temsilcilerinin dahi baskı altında olduğunu belirten Gökçen, "Hükümet, adaleti sağlamak yerine eleştirileri susturmaya çalışıyor. Ancak halkın sesi kısılamaz" ifadelerini kullandı.

Tunç’un açıklamalarının ardından CHP ve diğer muhalefet partilerinden gelen tepkiler, iktidarın yargı bağımsızlığı konusundaki tutumuna yönelik eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Kaynak : PHA