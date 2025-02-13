"Karşı karşıya olduğumuz ekonomik tablo öyle bir tablo ki mızrak çuvala sığmamaktadır. Böyle bir tablo karşısında bizim iktidardan beklentimiz bir an evvel erken seçimi hayata geçirmesi, sandığı milletin önüne getirmesidir. İnşallah bu sandık geldiğinde, millet ferasetle hareket ederek Yeniden Refah Partisi’ne görev verecektir" dedi.

"Halkın Yüzde 80'i Yoksulluk Sınırının Altında"

Erbakan, Türkiye’de halkın yüzde 80’inin yoksulluk, yüzde 45’inin ise açlık sınırının altında yaşadığını belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “fitre, asgari ücretlilere de verilebilir” açıklamasının da ülkedeki ekonomik çöküşün bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre, asgari ücretin alım gücünün yüzde 5 daha düştüğünü belirten Erbakan, "Asgari ücret 21 bin 45 liraya gerilerken açlık sınırı 22 bin 131 liraya yükseldi. Yani asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız açlık sınırının dahi altına düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Banka kredileri ve bireysel borçlanmaya da değinen Erbakan, "6,5 milyon vatandaş kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödeyememektedir. Hane halkının borç yükü her geçen gün artmaktadır" dedi.

"TL'nin Değer Kaybı Gizleniyor"

Türk Lirası’ndaki değer kaybının hükümet tarafından gizlenmeye çalışıldığını iddia eden Erbakan, "Türkiye’de dolaşımdaki banknotların yüzde 96’sı 100 ve 200 liralık. Uluslararası merkez bankası standartlarına göre en büyük banknotun oranı yüzde 50’ye ulaştığında daha yüksek bir banknot basılmalıdır. Ancak iktidar, TL’nin değer kaybını gizlemek için 500 ve 1000 liralık banknotları çıkarmamakta direniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il ziyaretlerinde çocuklara 200 liralık banknotları harçlık olarak verdiğini hatırlatan Erbakan, "Eskiden 5, 10, 20 lira harçlık verilirken, bugün Cumhurbaşkanı'nın dahi 200 lira vermesi, paramızın ne hale geldiğini gösteriyor" diye konuştu.

"Türkiye'de Asgari Ücretle Bir Cumhuriyet Altını Dahi Alınamıyor"

Erbakan, asgari ücretin Cumhuriyet altını fiyatının altında kaldığını belirterek, "Eskiden asgari ücretle üç-dört altın alınıyordu. Bugün bir tane Cumhuriyet altını bile alınamıyor. 'Nereden nereye' denilecek bir tablo ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Avrupa İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin Avrupa’da en az et, balık ve tavuk tüketilen ülke haline geldiğini vurgulayan Erbakan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre 5,4 milyon çocuğa sosyal yardım yapılıyor. Halk ekmek, ucuz et kuyrukları kilometrelerce uzuyor" dedi.

"İsraf ve Lüks Tüm Hızıyla Devam Ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan, Endonezya ve Malezya ziyaretlerine üç uçakla gittiğini belirten Erbakan, hükümetin "İtibardan tasarruf olmaz" söylemiyle lüks harcamalarına devam ettiğini öne sürdü. "Kamudaki israf alıp başını gidiyor. Türkiye İsraf Vakfı’na göre, kamunun yıllık israfı 1 trilyon 80 milyar lira" dedi.

"Trump’ın Gazze Açıklamalarına Karşı Cılız Tepkiler Veriliyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze’yi işgal planına” yönelik açıklamalarına hükümetin yetersiz tepki gösterdiğini savunan Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı, Trump'ın adını bile anmadan konuşma yapıyor. Muhalefete ve gazetecilere karşı sert açıklamalar yapan iktidarın, dünya siyonizmine karşı ‘süt dökmüş kedi’ gibi davrandığını görüyoruz" dedi.

Türkiye’nin bu duruma karşı somut adımlar atması gerektiğini belirten Erbakan, "Eğer gerçekten Erbakan Hocamız gibi cesaret sahibiyseniz, Kürecik ve İncirlik üslerini kapatın. İsrail’e Türkiye üzerinden petrol sevkiyatını durdurun" çağrısında bulundu.

"Yeniden Refah, Milli Görüş Ruhu ile Ekonomiyi Düze Çıkartacaktır"

Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin “Milli Görüş ruhuyla” Türkiye’yi ekonomik krizden çıkaracağını ifade ederek, "Geçmişte olduğu gibi ekonomiyi yeniden düze çıkaracağız. İlk seçimde halkımız bu görevi bize verecektir" dedi.

Fatih Erbakan, konuşmasının ardından partisine yeni katılan üyelere rozet takarak programını tamamladı.

Kaynak : PHA