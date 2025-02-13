Başkan Hallaç: "Vatandaşlarımızın Can Güvenliği Önceliğimizdir"

Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, asansörlerin bakımsız olmasının büyük riskler taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kahta’daki birçok asansör uzun süredir bakımsız durumda ve düzenli denetimleri yapılmamaktadır. Bu durum, asansörleri güvenlik açısından ciddi bir risk haline getirmektedir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli vatandaşlarımız için büyük tehlike oluşturan bu duruma karşı gerekli adımları atıyoruz. Bina sahipleri ve yöneticiler, asansörlerinin bakım ve muayenesini yaptırarak herhangi bir kazaya mahal vermemelidir. Kahta Belediyesi olarak, güvenlik standartlarına uymayan asansörlerin kullanımına kesinlikle izin vermeyeceğiz."

Denetim Süreci Nasıl İşleyecek?

Kahta Belediyesi’nin açıklamasına göre, asansörlerin periyodik muayeneleri ve belgelendirme işlemleri, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Adıyaman Şubesi tarafından gerçekleştirilecek. Bina sahipleri ve yöneticiler, aşağıdaki adımları takip ederek asansörlerinin yasal kullanımını sağlayabilecek:

Yetkili bakım firmalarıyla iletişime geçilerek asansörlerin bakım ve onarım işlemleri tamamlanacak.

Bakımı yapılan asansörler için TSE Adıyaman Şubesi’ne başvurularak periyodik muayene süreci başlatılacak.

Muayeneden geçen ve uygunluk belgesi alan asansörler yasal olarak kullanılabilir hale gelecek.

Denetimden geçmeyen asansörler ise mühürlenerek hizmet dışı bırakılacak.

Son Tarih: 31 Mart 2025

Kahta Belediyesi yetkilileri, bina yönetimlerine ve vatandaşlara asansör muayenelerini geciktirmeden yaptırmaları gerektiğini hatırlatarak, 31 Mart 2025 tarihine kadar gerekli kontrollerin tamamlanması çağrısında bulundu. Bu tarihten sonra denetimi yapılmayan asansörler belediye ekipleri tarafından mühürlenerek hizmet dışı bırakılacak.

Yetkililer, bina sakinlerinin güvenliği için sürecin ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini belirterek, gerekli önlemlerin zamanında alınması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak : PHA