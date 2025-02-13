"Toplumsal Güvensizlik Artıyor"

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın konuşmasını referans gösteren Turan, ülkedeki mevcut gelişmelerin toplumda endişe ve güven bunalımı yarattığını belirtti. Konuşmasında dikkat çeken bazı başlıklar şunlar oldu:

Adalet sistemi ve yargıya güvenin zedelenmesi: "Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor. Eski olaylara yeni soruşturmalar açılıyor. Kamuoyu vicdanında suç ve ceza arasında orantısızlık algısı oluşuyor."

İfade özgürlüğüne yönelik baskılar: "Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturmalar artıyor."

Kamu görevlilerine yönelik tasarruflar: "Devlet Denetleme Kurulu’nun kamu görevlilerini görevden alma yetkisi genişletildi, TMSF kayyum olarak atanabiliyor."

Organize suç ve yolsuzluk iddiaları: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, artık şirket kurmaktan daha kolay hale geldi."

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet olayları: "Kadın cinayetleri ve çocuk tacizleri hız kesmeden devam ediyor."

Turan, bu gelişmelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve temel sorunun hukukun üstünlüğüne olan güvenin zayıflaması olduğunu söyledi.

"Sanayi Zor Durumda, İhracatçı Kan Ağlıyor"

Ekonomi alanındaki sıkıntılara da değinen TÜSİAD Başkanı, sanayicinin zorlandığını, ihracatçıların rekabet edemediğini ve iş gücünün geleceğine dair endişelerin arttığını belirtti.

Enflasyonun maliyetleri artırdığına dikkat çekerek: "Sanayici çok zorlanıyor. İhracatçı kan ağlıyor. İthalatın cazibesi artıyor. Başka ülkelerde hammaddeyi daha ucuza alan, krediye daha kolay erişen, enerji ve işçilik maliyetleri daha düşük olan rakiplerimizle biz nasıl rekabet edebiliriz?" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelenin hızlanması gerektiğini belirterek: "Enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmak zorlaşıyor. Hem girişimciler hem de çalışanlar için."

Sanayiye yönelik destek çağrısı yaparak: "Yatırım, üretim ve ihracat desteklenmeli. Sanayiye mutlaka nefes aldırılması lazım."

"Hukukun Üstünlüğü Olmadan Geleceğimizi Kurtaramayız"

Turan, hukukun üstünlüğü sağlanmadan Türkiye’nin geleceğine dair umutlu olmanın zor olduğunu belirterek, "Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Hukuka güven kalmazsa, güvensizlik ve belirsizlik her yere sirayet eder" dedi.

TÜSİAD Başkanı, ekonomik istikrarın ancak hukuki güven ortamının sağlanmasıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, Türkiye’deki kutuplaşmanın son bulması, siyasi alanın genişlemesi ve hukuk devletinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Artık Zamanımız Yok, Harekete Geçmeliyiz"

Konuşmasını "Sussak gönlümüz razı değil" sözleriyle bitiren Turan, ekonomik ve demokratik reformların acilen gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. "Artık hiçbir şeyi zamana bırakamayız. Bunun için zamanımız kalmadı" diyerek, acil adımların atılması çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA