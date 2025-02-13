TÜSİAD Genel Kurulu’nda Dikkat Çeken Sunum

TÜSİAD’ın toplantısında "Politik Hayatta Olağanüstü Olaylar" başlıklı bir slayt sunuldu. Bu slaytta şu başlıklar yer aldı:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılması,

"Tekelleşme" iddialarıyla hakkında soruşturma açılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması,

HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanması,

Ordudan ihraç edilen genç teğmenler meselesi.

Bu başlıklar üzerinden Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanındaki gelişmelerin ekonomiye olumsuz etkilerine vurgu yapıldı.

Ömer Aras: "Toplumda Endişe ve Güven Kaybı Yaşanıyor"

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, sunum sonrası yaptığı konuşmada hukukun üstünlüğü ve demokratik haklara ilişkin önemli eleştirilerde bulundu. Aras, "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır ya da yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun, kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: "Adaletin Siyasi Operasyon Aracına Dönüştürülmesi Ekonomiyi de Çökertecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD’ın eleştirilerine destek vererek, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığının demokrasinin temel taşı olduğunu vurguladı. Özel, "Adaletin ve yargıçların operasyon aygıtına dönüştürülmesi, ekonomik çöküşü de beraberinde getirir. Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" diye konuştu.

TÜSİAD Genel Kurulu’ndaki bu açıklamalar, iş dünyasının Türkiye’deki hukuki ve siyasi gelişmelere yönelik kaygılarını bir kez daha gözler önüne sererken, muhalefet cephesinden gelen destek, konunun siyasi arenada daha fazla tartışılacağını gösteriyor.

Kaynak : PHA