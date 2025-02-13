ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kontrolünü ABD'nin devralabileceğini ve bölgeyi yeniden inşa edebileceğini" söylemişti. Bu sözlere tepki gösteren Arıkan, Trump’ın Gazze konusunda yaptığı açıklamaların emperyalist bir planın parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vatan Toprağı ile Emlak Arsasını Birbirine Karıştırma”

Trump’a vatan toprağı ile emlak arsası arasındaki farkı hatırlatan Arıkan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bay Başkan. Her zamanki hayalperestliğinle Gazzelileri başka ülkelere süreceğini ve Gazze'yi imara açacağını dikte ediyorsun. Vatan toprağı ile emlak arsasını birbirine karıştırma. Bu işler emlakçılık yapmaya benzemez. Gazze’yi, parayla satın alabileceğini sandığın Grönland’la ya da harita üzerinde adını değiştirdiğin Meksika Körfeziyle karıştırma. Senin tarih bilgin olmadığını biliyorum. Hatırlatmak isterim; bu coğrafyaya cehennemi yaşatmaya gelmiş birçok kralın mezarı bile yok."

Arıkan, Trump’a bölgedeki tarihi ve emperyalizme karşı direnişi hatırlatarak, "Eğer bölge tarihi ve emperyalizme karşı direniş konusunda bir bilgiye ihtiyacın olursa bizi ara" diyerek ironik bir çağrıda bulundu.

“Trump Netanyahu’nun Planlarına Uyup Aptal Olmamalı”

Saadet Partisi lideri, Trump’a hitaben yazdığı mektupta, ABD Başkanı’na iki seçenek sundu:

"Ya ateşkesi destekleyerek barış ve insanlıktan yana olacaksın ya da bölgeyi daha büyük bir ateşe sürükleyerek kanlı bir katil olarak anılacaksın. Koltuğunu çektiğin, Netanyahu’nun planlarına uyup aptal olma. Gazze'nin üzerinden ellerini çek."

Kaynak : PHA