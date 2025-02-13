Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmalarının doğal olduğunu belirtti ancak "Siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri ayrı hususlardır" ifadelerini kullandı.

Çelik, bazı sivil toplum kuruluşlarının geçmişte askeri vesayet ve yargı vesayetine destek verdiğini vurgulayarak, "Bu konudaki sicilleri sorunludur. Meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri hafızalardan silinmemiştir" dedi.

TÜSİAD yönetiminin bu geçmişle yüzleşmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Demokrasi mücadelesi verenlerin 'güven bunalımı' deyince ilk aklına gelenlerden biri neden TÜSİAD’ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak demokratik siyasetin alanını koruma konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Çelik, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : PHA