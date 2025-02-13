DEM Parti X hesabında yapılan açıklamada, Buldan’ın çözüm sürecine ilişkin gelinen son aşama hakkında bilgi verdiği ve her iki ismin de sürece dair görüş ve önerilerini aldığı belirtildi.

Çözüm Arayışlarına Dair Görüşme

Açıklamada, Pervin Buldan’ın Demirtaş ve Mızraklı’ya mevcut siyasi gelişmelerle ilgili aktarımlarda bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Heyet üyemiz Pervin Buldan, çözüm arayışlarına ilişkin gelinen noktaya dair bilgi paylaşımında bulunmuş, Demirtaş ve Mızraklı’nın sürece dair görüş ve önerilerini almıştır. Görüşmede, her iki isim de süreci yakından takip ettiklerini, halkın demokratik taleplerini savunmaya devam edeceklerini ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtmişlerdir."

Görüşmede ayrıca Demirtaş ve Mızraklı’nın, kamuoyuna selam ve sevgilerini ilettiği de aktarıldı.

DEM Parti yetkilileri, çözüm süreci ve siyasi gelişmelere yönelik temasların devam edeceğini belirterek, sürece dair kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Kaynak : PHA