"Gazze, Gazzeli Kardeşlerimizindir"

Konuşmasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarının sahiplerinin belli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda 10 binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere, insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir Nakba yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, İsrail’in ateşkese yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bölgede barışın sağlanması için tüm aktörlerin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Türkiye-Pakistan İlişkileri ve Ticaret Hedefleri

Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik iş birliklerine de değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyledi. Mevcut ticaret hacminin 1,4 milyar dolara ulaştığını ancak hedeflenen 5 milyar dolar seviyesinin gerisinde kalındığını belirten Erdoğan, bu kapsamda serbest ticaret anlaşmasına yönelik adımlar atıldığını kaydetti.

"Türkiye olarak bu vizyona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pakistan’da 50’den fazla firmamız faaliyet gösteriyor. Müteahhitlik alanında toplam değeri 3,5 milyar dolara ulaşan projelere imza attık. 2 milyar doları aşan Türk yatırımının bulunduğu Pakistan ile ticaret hacmimizi daha da artırmayı hedefliyoruz."

Erdoğan ayrıca, İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni hattının tekrar işlerlik kazanması, Orta Koridor, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Kalkınma Yolu güzergahlarında projelerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi

Türkiye’nin ekonomik başarısını vurgulayan Erdoğan, ihracatta 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını, turizmde ise 62 milyondan fazla kişinin ağırlandığını belirtti. İstihdam artışıyla ilgili olarak, "Son bir yılda 986 bin kişilik istihdam artışı sağladık. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bine yükseldi. Merkez Bankamızın rezervleri sürekli artıyor" ifadelerini kullandı.

"Suriye’de Yeni Bir Sürece Gireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki gelişmelere de değinerek, yeni yönetimle iş birliği yaparak farklı bir sürecin başlayacağını belirtti. "Yeni yönetimle beraber çalışarak Suriye’de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceğiz" dedi.

Bölgesel Gerilimler ve Barış Süreci

Konuşmasında bölgedeki istikrarsızlıklara değinen Erdoğan, İsrail’in saldırıları ve ateşkese uymamasının bölgeyi tekrar kaosa sürüklediğini belirtti. Türkiye’nin bu süreçte diplomatik çabalarını sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, "Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Pakistan ziyareti kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temasları devam ediyor.

Kaynak : PHA