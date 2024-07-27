Alınan bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Aktepe köyünde meydana geldi.

Köyde bir düğüne katılan eski muhtar Hasan Gürsoy (64) belindeki tabancayı çıkartarak havaya ateş etti. Oturduğu masanın altında şarjörü değiştirmek istediği esnada tabanca ateş alıyor. Tabancadan çıkan mermiler, kendisine ve Vakkas Eryalçın'a isabet ediyor. Mermilerin isabet ettiği Hasan Gürsoy ile Vakkas Eryalçın yaralandı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan ağır yaralı Hasan Gürsoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gürsoy'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Eryalçın'ın tedavisi devam ediyor.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak : PHA