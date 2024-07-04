Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldiANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.