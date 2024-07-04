Adıyaman Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra BYS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Kaskatı, GIZ Danışmanı Pınar Çobanyılmaz, BYS Grup Yazılım Teknoloji Lideri Burcu Taşkan Demirkök ile Belediye Başkan Yardımcıları Ceyhan Kayhan ve Ufuk Bayır ve ilgili birim müdürleri katılım sağladı. Başkan Tutdere, projede gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Toplantı ile ilgili açıklama yapan Başkan Tutdere “Depremde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman’ımızda yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kaynak : PHA