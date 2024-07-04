Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Ziraat Mühendisi Gani Bereket, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlaçlama bitkisel üretim açısından çok önemli bir kültürel işlemdir. Zirai ilaç dediğimiz zaman bitkisel üretimin çok çok büyük bir alanını oluşturuyor. Özellikle ekonomik olarak yetiştiricilikte zirai ilacın zamanlaması, yerinde ilaçlanması çok önemlidir. Bu tabi bitkisel ürünlere göre değişen bir alan dolayısı ile özellikle Adıyaman’da vejetasyon dönemi başladığından itibaren hasat sonuna kadar olan dönemde ilaçlamalar yapılmaya başladı. Özellikle herbisitler dediğimiz yabancı otlar, İnsektisit dediğimiz böcek ilaçlaması çok büyük bir alana hitap ediyor. Dolayısı ile Adıyaman’da ki ürünlere baktığımız zaman bahçe bitkilerindeki ilaçlama oranımız çok daha fazla, bildiğiniz üzere Adıyaman üretim alanı olarak bademde ve birçok sert kabukluda Türkiye’de önemli bir alana sahip. O açıdan bu dönemde ilaçlama oranı en yüksek olan ürünler bahçe bitkileri olarak görülüyor. Tabii ilaçlamanın 2 tarafı var. Birincisi üretici açısından, diğeri de tüketici açısından. Üretici açısından ilaçlamanın zamanı çok çok önemli doğru zamanda doğru simptonu görüp ilaçlama yapılması gerekiyor aksi taktirde yapacağınız müdahalelerin gerek ekonomik olarak gerekse bitkiye olan zararı çok büyük. Tüketici açısından da çok önemli bir şey var. İyi tarım dediğimiz söylemlerimizin en büyük nedeni de ilaçlamaların ve gübrelemelerin doğru zamanda yapılması. Bu ne demek, zirai ilaç prospektüsünde Hasatla ilaçlama arasındaki gün sayısına bakıp ona göre hasadın yapılması gerekiyor. Aksi taktirde tüketici açısından eğer o rezidü o üründe kalınca bildiğiniz üzere çok büyük hastalıklara ve sıkıntılara yol açıyor.

İklimsel değişiklikleri de her zaman konuşuyoruz. Dünya çok büyük bir iklim değişikliği yaşıyor. Bu da ister istemez üretim yapan üreticilerimize göre çok büyük değişikliklere sebep oluyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi sıcaklığın erken gelmesi veya sıcaklığın biraz daha geç gelmesi, ama bu sezona baktığımız zaman sıcaklar biraz daha erken geldi. Dolayısı ile ürünlerin, bitkilerin daha hızlı büyüdüğü gözlemlendi. O açıdan birçok üreticimiz sıcaklığın hızlı artışı ile beraber bitkilerin büyüme zamanını çok fazla kestiremedi ve doğru zamanda ilaçlama yapamadı. Bunun en tipik örneğini biz badem de görüyoruz. Bazı olumsuzluklardan kaynaklı maalesef bu dönemde badem iç kurdunun çok ciddi zararlar verdiğini görebiliyoruz. Bu da iklimsel faktörlerin biraz daha çiftçilerin alışmış olduğu zamanlamaya göre hareket ettiklerinden kaynaklı. Aslında bizde tarımda çok söylüyoruz. Tarım üstü açık bir fabrikadır. Çok izlenilmesi gereken bir unsurdur. Eğer o izlenimlerle beraber hareket edilmezse sorun çıkabilir."

Kaynak : PHA