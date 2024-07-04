DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun "O gün, Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak için Sivas'a giden yaklaşık 33 kişi, Madımak Oteli’nde vahşice katledildi. Aralarında Nesimi Çimen, Metin Altıok ve Aziz Nesin gibi ünlü yazar ve sanatçıların bulunduğu bu gruba yönelik faşist saldırılar sonucunda 33 aydın canımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

"İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmamalıdır"

Aradan geçen 31 yılda adaletin yerini bulmadığını iddia eden Başkan Coşkun, "2023 yılında devam eden yargılamada zaman aşımı kararıyla ceza dosyası düştü. Bu karar hukuken yanlış bir karardı. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı hükümleri uygulanmamalıdır. Bu nedenle bu kararı tanımıyoruz. Faillerin mutlaka yargı önüne çıkarılması ve cezalandırılması gerekiyor. Çünkü bu katliamların devamının geldiğini görüyoruz. Sivas ile sınırlı kalınmadı; Çorum ve Maraş gibi farklı illerde de benzer katliamlar yaşandı." dedi.

Tüm katliamları kınadıklarını belirten Coşkun, "Bu tür vahşetlerin bir daha gerçekleşmemesi için ilgili kurumların önlem alması gerekiyor. 31 yılın ardından, birkaç gün önce Kayseri’de göçmenlere ve mültecilere yönelik ırkçı saldırılar gerçekleştiğini görüyoruz. Kendini savunamayacak insanların aileleriyle beraber evleri basılarak ırkçı saldırılara maruz kalıyorlar. Mültecilerin de uygun koşullar sağlanarak barış içerisinde ülkelerine gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Sivas Katliamında hayatını kaybeden 33 aydını saygı ve rahmetle andıklarını belirten DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, adaletin yerini bulması için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA