Vali Dr. Osman Varol tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, esnafın yeni yerlerinin nasıl ve nerede olacağına dair belirsizlik sürüyor. Deprem sonrası yaptıkları tadilat ve tamirat masraflarının nasıl telafi edileceği konusunda da bir muhatap bulamayan esnaf, yetkililerden çözüm bekliyor.

Petunya Cafe ortağı Yasin Öztekin, depremden sonra iş yerleri için 2 milyon TL harcama yaptıklarını belirterek, gelecekte uğrayacakları zararların nasıl telafi edileceği ve yerlerinin ne olacağı konularında bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi. Öztekin, “Biz depremden sonra birçok yakınımızı kaybettik ve Adıyaman'da ekonomik hayatımızı devam ettirmeye çalışırken bu tür söylentiler olumsuz bir etki yaratıyor. Bu konuda kesinlikle muhatap bulamıyoruz. Emlak Konut'a gittik, bize 15 gün içinde buradan çıkmamız gerektiği söylendi ama yer ayarlama veya destek konusunda hiçbir şey yapılmadı. Yetkililerle görüşmek istiyoruz, ama bir türlü görüşemiyoruz” dedi.

Öztekin, çarşı esnafının karşı karşıya kaldığı bu belirsizliğin işsizlik ve ekonomik sorunlara yol açacağını vurgulayarak, “Adıyaman'ın zaten büyük bir sorunu olan işsizlik, depremden sonra daha da arttı.

Kaynak : PHA