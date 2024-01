Asrın felaketi sonrası yıkımın ve can kayıplarının en fazla olduğu illerin başında gelen Adıyaman'a Çocuklar Gülsün Diye derneğinin başlattığı kampanya aracılığıyla Almanya Merkezli Kinder Heilen Vakfı tarafından anaokulu yapılıyor.

Vakıf sorumlusu Mehmet Satar yaptığı açıklamada, Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremi sonrası ilk etapta Almanya'da ve Avrupa ülkelerinde yaşayan diğer Türk vatandaşlarımızla beraber çeşitli konularda yardımların sağlanması hususunda gerekli adımları atmıştık. İlk etapta genellikle temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımları sağladığımız zaman bu malzemelerin artık fazlasıyla geldiği kanısına vardık. Vakfımız normalde kelebek hastalığına sahip çocukların tedavilerinin desteklenmesi konusunda çalışmalar yürüten bir kurum. Yaşanan bu felaket sonrası deprem bölgesinde bulunan çocukların faydalanacağı bir şey yapalım istedik. Bir çok fikir alışverişinde bulunduk ilk olarak geçici yaşam alanlarından birisine bir anaokulu açmayı düşündük. Ama açacağımız anaokulu yaşam alanının bir gün dağılması ile kapanacaktı. Çocukların daimi olarak yararlanacağı bir şey yapmalıydık. Çocuklar Gülsün Diye derneğinin 11 afet bölgesinde 11 anaokulu kampanyasına denk geldik. Dernek ile iletişime geçtik. Dernek ile beraber hareket ederek Adıyaman ilimizde okulun açılması konusunda yer tahsisinin sağlanmasının ardından gerekli işlemler tamamlandı. Okulumuz çelik konstrüksiyondan yapıldı ve MEB'e bağlı olarak hizmet verecek. Bizler gurbette yaşayan Türkler olarak her koşulda her zaman ülkemizin yanındayız. Bundan sonraki süreçler için de çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Almanya'da yaşayan Adıyamanlı hemşehrimiz Baran Eray Bozat ise, Memleket hasreti ile yıllardır gurbette yaşam sürdürüyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Bu felâket olduğu zaman her ne kadar biz orada olmasak bile bizlerin de canı yandı. Bizler de arkadaşlarımızı dostlarımızı kaybettik. Deprem sürecinde yurtdışında bulunan arkadaşlarımız aracılığıyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Deprem sonrası süreçte Kinder Heilen Vakfı tarafından bir okul yapılacağının kararı alınmıştı. Bu okulun memleketim Adıyaman'a yapılması konusunda arkadaşlarımız ile görüştük sağolsunlar bizi kırmadılar. Türkiye'de faaliyet gösteren bir dernek aracılığıyla yardımlarımızı gerçekleştirdik. Ve okulumuz cuma günü açılıyor. Gururluyuz mutluyuz şeklinde açıklamalarda bulundu.