Açıklamasında Özçelebi, Atatürk’ün düşünce ve mücadelelerinin nesiller boyu yaşayacak izler bıraktığını belirtti. Özçelebi, "Bir ulusun tarihinde öyle insanlar vardır ki izleri zamanın ötesine geçer, nesiller boyu yaşar. Mustafa Kemal Atatürk, işte böyle bir lider, böyle bir iz bırakmıştır. O, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve geleceğimizi inşa eden bir fikir insanı, bir gelecek mimarıydı," dedi.

10 Kasım’ın yalnızca bir yas günü olmadığını, aynı zamanda minnet ve anlama günü olduğunu vurgulayan Özçelebi, "Onu anmak, yalnızca onun fikirlerine ve mücadelelerine duyduğumuz saygının bir ifadesi değil; aynı zamanda onun mirasını yaşatma, ülkemizi onun idealleri doğrultusunda daha ileriye taşıma sözüdür," ifadelerini kullandı.

Özçelebi, gençlerin Atatürk’ün izinde yürümenin sorumluluğunu taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Atatürk’ün gösterdiği yolda yürürken yalnızca onun ilkelerini değil, ona olan sevgi ve bağlılığınızı da taşımaktasınız. Çünkü Atatürk sizden; cumhuriyetin değerlerine ve bu toprakların bağımsızlığına her şeyden çok sahip çıkmanızı beklerdi. Bugün her biriniz, Ulu Önderimizin yaktığı bu meşaleyi taşırken onun ölümsüz varlığını yüreğinizde hissedin. Her adımda onun sesini duyun; çünkü o, bu ülkenin geleceğinde, sizin aydınlık yolunuzda daima yaşayacak."

Açıklamasının sonunda Özçelebi, Atatürk’e duyulan bağlılık ve emanetine sadakat vurgusu yaptı:

"Atam, senin gösterdiğin 'muasır medeniyet' yolunda ilerlemek bizim için yalnızca bir görev değil, tarifsiz bir onurdur. Emanetini asla yere düşürmeyeceğimize, her an senin ideallerinle yaşayacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Senin izinde, karanlıkları aydınlatarak, senin ilkelerinle daima ileriye… Ruhun şad olsun."

Kaynak : PHA