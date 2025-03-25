ÖZHAN: “BİZ HİZMET ÜRETİRKEN BİRİLERİ DEDİKODU ÜRETİYOR”

AK Parti Milletvekili Özhan, Ramazanın gönülleri yumuşatan manevi iklimine saygıları gereği mümkün mertebe, günlük siyasi tartışmalara girmeyi düşünmediklerini ancak itham ve iftiralara da kayıtsız kalmayacaklarını vurguladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bizler Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve ilçe yöneticilerimiz birlikte enerjimizi vatandaşın sıkıntısını, derdini, ihtiyacını, mağduriyetini gidermeye harcama gayretindeyiz. Biz, gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın, gönüllere girmenin peşindeyiz. Tüm bunları yaparken başkaları gibi şov peşinde olmadık, olmayacağız. Bizler bir yarayı sarma, bir derde şifa olma, bir ihtiyacı giderme gayesiyle hareket ederken birileri bizim yaptıklarımızı değersizleştirmeye çalışıyor. Buna müsaade etmemiz söz konusu değil. Geçtiğimiz hafta Besni ilçemizi ziyaretimizde ilçe yöneticilerimizin ve vatandaşlarımızın katılımıyla yapılacak çalışmaları değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirmiştik. Bir kısım art niyetli kişilerin yapılacak projelerle ilgili gerçeği yansıtmayan söylemlerini üzülerek takip ediyoruz. Besni Kent Meydanı ile ilgili uzun zamandan beri asılsız ve asparagas bilgiler yayılıyor. Besni’de üzerinde çalıştığımız Meydan Projesi için olması gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Besni’ye gelerek toplantı gerçekleştirmiştik. Toplantı öncesi ve sonrası yaptığımız istişarelerle projemizi şekillendirmiş ve son halini kamuoyu ile paylaşmıştık. Kent Meydanı Projemizde Kaymakamlık binamız mevcut yerine yapılacak olup, eski yapısından fiziki olarak daha büyük bir bina yapılacak. Alanın altına 220 araçlık büyük bir kapalı otopark yapılacak. Bu sayının diğer yapılacak otoparklarla birlikte merkezdeki otopark sıkıntısını büyük ölçüde azaltacağını düşünüyoruz. Kamuoyunda “Kent Meydanına yapılacak konutlar belediye ile ilişkilendirilerek rant sağlanıyor” diye bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak yaygara kopartılmakta. Asılsız ithamları üzülerek takip ediyoruz. Bilinmelidir ki bu konutlarda belediyenin hiçbir tasarrufu yok. Tüm Tasarruf Toplu Konut İdaresi’ndedir. Kent Meydanı ve Rezerv Alan içerisinde 100 konut yapılması planlanıyor. 68 hak sahibi var. Hak sahiplerine konutları teslim edilecek. Artan konutlar ise alanda arsası olan ancak herhangi bir yapısı olmayan hak sahiplerine emsal değerleri hesaplanarak verilecek. Geriye kalanlar ise Toplu Konut İdaresi’nin tasarrufunda olacak. Yine Kent Meydanı ve Rezerv Alan içerisinde yaklaşık 46 dükkan yapılması planlanıyor. 29 hak sahibi var. Artan fazla dükkanlar, konutlarda olduğu gibi alanda arsası olan ancak herhangi bir yapısı olmayan hak sahiplerine emsal değerleri hesaplanarak verilecek. Geriye kalanlar ise Toplu Konut İdaresi’nin tasarrufunda olacak.

Yani kamuoyunda konuşulduğu gibi Belediye ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Projede yeterli alan olmadığı için zorunluluktan dolayı meydan içerisine de blok yerleştirildi. Tüm bu uygulamalara rağmen yapılacak olan meydan, mevcut meydan alanından 3 kat daha büyük hale gelecek. Besni noktasında süreci yakından takip ediyoruz. Besni ilçemizle birlikte Adıyaman’ın tamamına yepyeni projeler kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle tüm vatandaşlarımızdan asılsız söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ediyor, tüm hemşerilerimin yarın akşam idrak edeceğimiz Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.”