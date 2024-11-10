Milletvekili Şan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yılında saygı ve minnetle anıyoruz. Türk milletine özgür, bağımsız ve çağdaş bir ülke armağan eden Atatürk, yalnızca bir lider değil, aynı zamanda fikirleri ve devrimleriyle dünya tarihine yön vermiş bir devlet adamıdır. Onun ortaya koyduğu değerler, bizlere aydınlık bir gelecek yolunda ilham vermeye devam etmektedir.”

Atatürk’ün “En büyük eserim” olarak nitelendirdiği Cumhuriyet’in ilkeleri sayesinde gelişimini sürdürdüğünü ifade eden Şan, “Bugün bize düşen en büyük sorumluluk, Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak bu değerleri güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmaktır. Onun açtığı yolda ilerleyerek ülkemizi bilimde, sanatta, ekonomide ve diğer tüm alanlarda çağdaş medeniyetler seviyesine taşımak, en büyük görevimizdir,” dedi.

Ayrıca, bu anlamlı günde milletimizi bir arada tutan ortak değerlere vurgu yapan Şan, “Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu vatan için birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor; Cumhuriyetimizi daima ileriye taşıyacağımızı ifade ediyorum. Kendisini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” sözleriyle mesajını tamamladı.

Kaynak : PHA