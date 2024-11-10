Tören, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Garnizon Komutanı Muhabere Üsteğmen Ali Gür ve İlçe Belediye Başkan Vekili Metin Alpkıray’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Anma programı, Şehit Murat Toprak Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Kahta Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Burada “10 Kasım Son Yolculuk” adlı belgesel gösterimi yapılırken, Okul Müdürü Mehmet Onur da günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından okunan şiirler, koro ve oratoryo sunumları izleyenlerden büyük alkış aldı. Program, öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Anma törenine Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Garnizon Komutanı Üsteğmen Ali Gür, Belediye Başkan Vekili Metin Alpkıray, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Mehmet Turan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak : PHA