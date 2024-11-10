Torunoğlu, mesajında Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesi, demokrasi anlayışı ve çağdaş uygarlık hedeflerinin önemine vurgu yaparak, onun mirasına sahip çıkmanın tüm nesillerin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Başkan Torunoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsızlık karakteri, milletine ve ülkesine duyduğu derin sevgi, milli egemenlik ve demokrasiye olan inancıyla Atatürk, sadece bizlerin değil, tüm dünyanın hayranlığını kazanmış büyük bir liderdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz.”

Atatürk’ün büyük mücadele azmi ve geleceği öngören vizyonuna dikkat çeken Torunoğlu, “Ulu Önder Atatürk’ün özgürlük ve bağımsızlık yolunda verdiği mücadelenin büyüklüğünü her geçen gün daha iyi anlıyor ve ona olan hayranlığımızı artırıyoruz. Kendisini milletine adamış, karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı başarılarla diğer milletlere örnek olmuş bu ölümsüz lider, bizler için bir ilham kaynağıdır,” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’yla Türk milletini yeniden tarih sahnesine çıkardığını belirten ATSO Başkanı, Cumhuriyet’in kuruluşuyla da Türk milletine çağdaş uygarlığın kapılarını açtığını söyledi. Torunoğlu, mesajını şu sözlerle sürdürdü: “Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu değerli mirası geleceğe taşıma sorumluluğuyla yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalıyız. Cumhuriyetimizi yaşatmak ve yüceltmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Aziz Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedeflere ilerlemek, milletimizin ortak gayesi olmuş ve olmaya devam edecektir.”

Mehmet Torunoğlu, mesajını iş dünyasına yönelik şu sözlerle tamamladı: “Atatürk’ün belirttiği gibi, bu hedeflere ulaşmak için tek bir şeye ihtiyacımız var: Çalışmak. İş dünyası olarak, ülkemizin aydınlık geleceğine ve daha müreffeh bir Türkiye hedefine olan inancımızı bir kez daha yineliyor, yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”

Kaynak : PHA