Mustafa Alkayış, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sürecinde gösterdiği kararlılığa dikkat çekerek, “Dünyanın en zor coğrafyasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bölgenin istikrarı için büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Atatürk’ün belirlediği hedeflere, ülke olarak aynı kararlılıkla yürüyeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Alkayış, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de ebediyete intikal etmiştir. Milletimiz, onun liderliğinde işgale karşı büyük bir direniş sergileyerek vatanını işgalden kurtarmış ve Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Atatürk, Türkiye’yi demokratik bir sisteme taşıyan, ülkemizin iç barışını sağlayan ve siyasi istikrarı temin eden bir liderdir. Bugün onu rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözüne atıfta bulunan Alkayış, ülke için çalışmanın ve görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin önemine vurgu yaptı. Alkayış, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milletimize bıraktığı miras ve hedeflerle daima anacağız. Ülkemizin kalkınması ve dünya arenasında daha güçlü bir konuma ulaşması için her birimize sorumluluk düşüyor. Bu hedeflere ulaşmak için çok çalışmalı ve Atatürk’ün izinde ilerlemeliyiz.”

Milletvekili Alkayış, Atatürk'ün anısını yaşatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini inşa etme sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA