Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman’da kask ve abart egzoz kontrolü sırasında sürücü direnişi - Videolu Haber

Adıyaman’da kask ve abart egzoz kontrolü sırasında sürücü direnişi - Videolu Haber

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kazanın ardından polis ekipleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla çevrede önlem aldı ve yolu kontrollü olarak trafiğe açtı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, 44 AFK 393 plakalı gelin arabası kavşakta dönüş yapmak üzereyken 02 ADB 344 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.