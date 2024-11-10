Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi'nde (ASGEM) verilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle gerçekleştirilen eğitime katılan 16 kursiyer, 1,5 ay süren eğitimlerin ardından sertifikalarını ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Adıyaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Aziz Çelik'in katılımıyla düzenlenen törende aldı.

Sertifikalarını alan kursiyerler, sanayiciler ve muhasebe bürolarında ara eleman olarak çalışma imkânı bulacak. ATSO Başkanı Torunoğlu, bu eğitimin muhasebe alanında kalifiye eleman ihtiyacına çözüm sağladığını belirterek, şunları söyledi:

“Ön muhasebe eğitimleri, üyelerimiz ve muhasebe ofisleri için çok önemlidir. Kursiyerlerimiz bu eğitimler sayesinde iş yerlerinde ön muhasebe alanında çalışabilecek. Kalifiye eleman ihtiyacını eğitimlerle karşılamayı hedefliyoruz. Ayrıca UNDP’ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 3. grup eğitimlere yakında başlayacağız. Kursiyerlerimize eğitim veren Mali Müşavir Halime Akdağ’a da teşekkür ederiz. Üyelerimize ve ilimize faydalı olacak eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz.”

Adıyaman SMMMO Başkanı Aziz Çelik ise muhasebe departmanının firmaların büyümesinde önemli rol oynadığına dikkat çekerek, “Büyük firmaların muhasebe sistemleri güçlü olduğu için büyüyebiliyor. Ekonomisi güçlü olan ülkeler muhasebeye büyük önem veriyor. Biz de iş hayatına katılacak arkadaşlarımızın bu alanda yetişmesini sağlamak amacıyla eğitimler veriyoruz. İş bulma konusunda da destek olacağız,” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak : PHA