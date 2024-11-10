Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Çarpışma nedeniyle araçlardan birinde maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan diğer araçlar da yol ortasında kaldı. Bu durum, kısa süreliğine trafik akışının durmasına neden oldu.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. Kazanın ardından yol tekrar trafiğe açılırken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA