2001 yılından bu yana Adana’da Besni’yi temsil eden Ahmet Neşet Aytekin, yıllar içinde bayramın gelişimine tanıklık eden bir isim olarak etkinliğin önemini ve Besni halkı üzerindeki etkisini anlattı.

26 Yıldır Aralıksız Devam Eden Bir Gelenek: Besni Eğitim Bayramı

Besni Eğitim Bayramı'nın 26 yıldır devam etmesinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Aytekin, "Bir organizasyonun ilkini yapmak bile çok zorken, 26. yılını kutlamak daha büyük bir özveri gerektirir. Bu süreçte Besni Eğitim Vakfı ve değerli kurucuları, özellikle de mevcut başkanımız Şaban Çağıran’ın çabalarıyla bu geleneği sürdürdük. Her yıl çıtayı daha yükseğe taşıyan bu bayram, Besni’nin eğitim alanındaki kararlılığını ve vizyonunu simgeliyor" dedi. Aytekin, yıllar içinde bayramın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için çeşitli çabaların olduğunu ve her geçen yıl Besni halkının da bayramı daha çok sahiplendiğini belirtti.

"Eğitim Bayramı'na Milli Eğitim Bakanı'nın Katılımı Büyük Bir Onur"

Bu yılki organizasyonun en dikkat çeken yanlarından biri, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı’nın katılımı oldu. Aytekin, bu durumun bayrama verilen değeri artırdığını vurguladı ve bakanın geçmişteki ilgisizliklerden dolayı özür dilemesinin bir fazilet olduğunu söyledi. "Bu özür, Besni Eğitim Bayramı'nın önemini ve eğitim konusunda yapılan çalışmaların ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Besni Eğitim Vakfı olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda aydınlanmış nesiller yetiştirme misyonumuzu sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Erdemoğlu Holding'in Katkıları: "Dördüncü Ayak Olarak Güç Kazandık"

Besni Eğitim Bayramı’na Erdemoğlu Holding’in desteğinin katılması, etkinliğe güç kattı. Aytekin, bu katkının önemini şu sözlerle dile getirdi: "Erdemoğlu ailesi, yıllardır Besni’ye yatırım yapan, eğitim ve sosyal projelere destek veren bir aile. Bu yıl, Erdemoğlu Holding bayramın 'dördüncü ayağı' olarak bizimle hareket etti. Açılan okullar, yapılan tesisler ve faaliyetler Erdemoğlu ailesinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Bu durum bize ekstra bir motivasyon sağladı." Aytekin, Erdemoğlu Vakfı'nın ve özellikle İbrahim Erdemoğlu'nun eğitime olan katkılarının her zaman yanlarında olduğunu, bundan sonraki bayramlarda da desteklerin artarak süreceğine inandıklarını belirtti.

Bayrama Halkın İlgisi Artıyor: "Besni Halkı Sahiplendi"

Aytekin, yıllar içinde Besni halkının bayramı daha çok sahiplendiğine dikkat çekti. "Başlangıçta halkın ilgisini çekmekte zorlandık ancak son yıllarda her bayram, bir öncekini aşıyor ve Besni halkının daha fazla katılım sağladığını görüyoruz. Bu yıl halkın katılımı gerçekten yüksekti, bu da bizler için bir motivasyon kaynağı" dedi. Halkın bu sahiplenmesinin gelecek yıllarda da bayramı daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını ifade etti.

Bayramın Uluslararası Nitelik Kazanması Hedefleniyor

Besni Eğitim Bayramı'nın uluslararası bir nitelik kazanması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Aytekin, "Geçmiş yıllarda Japonya’dan gelen Yamazaki ailesinin etkilenerek Besni’ye bir okul yaptırması bizim için önemli bir adımdı. Bu tür uluslararası katkıların artması için kamu kurumlarının ve diplomatik temsilcilerin de sürece dahil olması gerekiyor. Bu, bayramın evrensel bir değer kazanmasını sağlayacak," dedi.

"Burs Alan Gençlerin Gelecekte Burs Veren Olması İçin Yeni Bir Sistem Geliştiriliyor"

Besni Eğitim Vakfı, sürdürülebilir bir eğitim desteği sağlamak için burs alan gençlerin gelecekte burs veren bireyler olmalarını teşvik eden bir sistem üzerinde çalışıyor. Aytekin, bu konuda yapılan bir etkinlikte genç bir avukatın konuşmasını örnek göstererek, "Geçmişte burs alan öğrencilerimizin bugün başarılı birer birey olarak burs vermeye başlaması bizi gururlandırıyor. Bu dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelecek Yılın Teması Üzerine Çalışmalar Sürüyor"

Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen Besni Eğitim Bayramı'nda bu yıl kadın kooperatifleri ve tarım öne çıktı. Aytekin, gelecek yılın temasının henüz netleşmediğini ancak birçok konu alternatifi üzerinde düşündüklerini belirtti. "Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyet temasıyla kutlamalar yaptık. Bu yıl kadın kooperatifleri ve tarım odaklı bir etkinlik düzenledik. Gelecek yılın temasını belirleyerek bayramı daha da güçlü bir şekilde kutlayacağız," dedi.

"27. Besni Eğitim Bayramı İçin Hedef: Daha Geniş Katılım"

Besni Eğitim Bayramı’nın 27’ncisi için daha büyük bir katılım hedefleyen Aytekin, vakıf olarak Adıyaman Valiliği, Besni Kaymakamlığı, Besni Belediye Başkanlığı ve diğer kamu kuruluşları ile iş birliğine devam edeceklerini belirtti. Aytekin, Erdemoğlu Vakfı ve ailesinin destekleriyle gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı organizasyonlara imza atacaklarını söyledi. "Her yıl daha fazla gönüllü ve katılımcı ile bu bayramı büyüteceğiz. Hedefimiz 50. yılı görmek ve bu geleneği geleceğe taşımaktır," dedi.

"Eğitimle İnsanlar Yükselir, Devlet Güçlenir"

Ahmet Neşet Aytekin, konuşmasının sonunda Adıyaman’ın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak, eğitimin önemini şu sözlerle özetledi: "Eğitimle insanlar yücelir, devlet de güçlenir. Biz Adıyaman olarak vatan, millet ve bayrak sevgisiyle hareket eden bir iliz. Bu birliktelikle her türlü organizasyonu başarıyla gerçekleştirebiliriz. Besni Eğitim Bayramı sadece Besni için değil, Türkiye için de bir örnek teşkil ediyor."

Kaynak : PHA