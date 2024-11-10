Valilik konferans salonunda gerçekleşen anma programında, Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi de yer aldı. Vali Varol ve eşi, sergiyi gezerek eserleri inceledi ve öğrencilere başarılı çalışmaları için tebriklerini iletti.

Program kapsamında, öğrenciler Atatürk’ü anma günü için hazırladıkları şiirleri okurken, oratoryo sunumları ile de Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi. Anma etkinliği, salondaki katılımcılardan büyük takdir topladı.

Vali Varol, programın sonunda yaptığı konuşmada Atatürk'ün ülkenin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün, yok edilmek istenen asil bir millete yeniden ayağa kalkma gücünü veren, bağımsızlık ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Kendisi ve silah arkadaşları sayesinde milletimiz bugün özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmektedir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Onların bizlere emanet ettiği değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin görevidir."

Konuşmasının sonunda, programın içeriğine uygun olarak etkinlik boyunca alkışlanmayan öğrenci ve öğretmenlere seslenen Vali Varol, “Marifet iltifata tabidir” diyerek katılımcılardan güçlü bir alkış rica etti.

Anma programı, Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığın bir kez daha vurgulandığı anlamlı bir etkinlikle sona erdi.

Kaynak : PHA