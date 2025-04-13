Adıyaman Valisi Osman Varıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un çalışmalarıyla Millet Bahçesi olarak ilan edilen Su Gözü Mesire Alanında incelemede bulundu. Vali Varol, Besni Kaymakamlığı tarafından başlatılan ön çalışmaları yerinde inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Alanda incelemede bulunan Vali Varol, Millet Bahçesine dönüştürülecek Su Gözü Mesire Alanı içerisinde piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, cafe ve restaurant. kamelyalar, otopark ve sosyal donatılar yer alacağını belirtti.

Millet Bahçesi olarak dönüştürülecek olan alanın vatandaşa yeni bir nefes olacağını ifade eden Vali Varol,”Besni ilçemizin çehresini değiştirerek vatandaşlarımıza taze bir nefes olacak Su Gözü Mesire Alanı Millet Bahçesinin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, bu önemli projeye katkı ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA