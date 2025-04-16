Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına düzenlenen kermes, Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesinde gerçekleşti.

Kermese, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, İlçe Emniyet Müdür V. İbrahim Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Serter, Besni Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Hafta boyunca devam eden etkinlikler kapsamında öğrencilerin ve velilerin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve faaliyetleri tanıtılarak bu konuda farkındalık yaratılmaya çalışıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel,”Bugün bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Besni'mizde bulunan 108 okulumuzda Sayın Kaymakamımızın desteği ve onayı ile kermeslerimiz yapılacak. Sonrasında bunu bir gelenek haline getirerek senede bir gün Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına kermeslerimizi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu etkinlik Türkiye de bir İlk. İnşallah ülkemize güzel bir örnek olur. Güçlü ordu, Güçlü Millet, Güçlü Türkiye için Silahlı kuvvetlerimize destek olacağız. Destek ve katılımlarından dolayı başta Sayın Kaymakamımıza, idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kermeslerinin Besni ilçesinde bulunan 108 okulda gerçekleştirileceğini ifade eden Besni Kaymakamı Çağlar Partal', Yoğun katılım ile devam eden kermeslerimizde amacımız Ordumuzu teknoloji ile donatan, her türlü modern ve çağın gerektirdiği imkânları ordumuza sunan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımıza destek olmak istiyoruz. Ayrıca gençlerimizin milli bilinçlerini ve özgüvenlerini yükselterek ülkemizin ve gençlerimizin gelecekte hak ettikleri yerlere ulaşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak : PHA