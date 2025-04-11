Oyun, İstanbul Yenibosna’da bulunan İBB Enver Ören Kültür Merkezinde 26 Nisan Saat 20.00’de ücretsiz olarak oynanacak.



Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran yaptığı açıklamada; kendi çabaları ile sanat adına harika işler başaran Besni Tiyatro Topluluğu oyuncularını

Besni’de Vakıf Yönetim Kurulu olarak geçtiğimiz Kasım ayında izlediklerini, ağırlıklı olarak öğretmen ve öğrenci olan oyuncuların her birinin çok başarılı olduklarını, bu nedenle bu güzide topluluğu İstanbul’daki Besni’li sanat severlerle buluşturma kararı verdiklerini, Besni Eğitim Vakfı olarak sanata ve sanatçıya destek olmaya

devam edeceklerini belirtti.



Besni Tiyatro Topluluğu Yönetmeni Akif Bahçeci de yaptığı konuşmada, Besni Tiyatro Topluluğunun tamamen amatör oyunculardan oluştuğunu, amaçlarının sanat yoluyla toplumsal farkındalık yaratmak, gençleri sanata yönlendirmek olduğunu belirterek, Besni Eğitim Vakfı Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ettiğini belirtti.



Besni Eğitim Vakfı Başkan Vekili Erdal Teknikel, İstanbul’da bulunan sanatseverleri ve Besni’li hemşerilerimizi ücretsiz olacak bu muhteşem oyuna bekliyoruz dedi.