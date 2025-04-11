Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye ile savunma sanayii, aşı üretimi ve küresel barışın desteklenmesi konularında iş birliğini güçlendirme hedeflerini açıkladı.

Ankara’da düzenlenen görüşmelerde, Endonezya’nın Türkiye’nin 5. nesil KAAN Millî Muharebe Uçak projesi ile denizaltı üretiminde yer almak istediğini belirten Subianto, iki ülkenin stratejik şirketleri arasında anlaşmalar yapılacağını duyurdu.

Subianto, aşı üretiminin her iki ülkenin ortak ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, bu alanda ortak girişimlerin mümkün olduğunu ifade etti.

Savunma sanayiinin yanı sıra enerji, afet yönetimi ve kültür alanlarında da iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını belirten Endonezya Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) hitap ettiğini ve bunun Endonezya dışındaki bir parlamentoda gerçekleştirdiği ilk konuşma olduğunu kaydetti.

Küresel barış ve istikrar için Türkiye ile birlikte çalışacaklarını vurgulayan Subianto, “Filistin’in bağımsızlığını, Suriye’de istikrarı ve Ukrayna’da barışı destekliyoruz.

Daha adil bir dünya düzeni için küresel güney ülkeleriyle birlikte hareket edeceğiz” dedi. İki ülke arasındaki iş birliğinin, bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayacağı konusunda mutabık kalındı.