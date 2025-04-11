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İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

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