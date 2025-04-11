Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı gıda kontrol görevlileri, ilçedeki marketlerde ve diğer gıda işletmelerinde rutin denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, ilçe genelinde faaliyet gösteren toplam 800 gıda işletmesi ve Gıda Mühendisleri tarafından denetlendiğini ifade etti.

Yıldırım, halk sağlığını korumaya yönelik yapılan bu denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımız, karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirerek bizlere yardımcı olabilir. Gelen her şikâyet titizlikle değerlendirilmekte ve gerekli işlemler anında yapılmaktadır,” dedi.

Kaynak : PHA