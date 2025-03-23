Ek Sandıklar Kuruldu

CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçimi kapsamında sandıklar sabah 08.00'de kurulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak katıldığı seçimde, CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal da eşi ile birlikte oy kullandı.

Sandık başında açıklama yapan Başkan Öcal, Besni’de seçime gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:

“İlçe binamızın önünde giderek uzayan bir sıra var. Birçok yerde ek sandıklar kurduk. Her yerde yoğun bir talep var vatandaşlarımızdan. Hem oy kullanma talebi hem de üyelik talepleri var. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Ülke Genelinde Yoğun Talep

Başkan Öcal, ülke genelinde de sandıklara yoğun ilgi olduğunu vurgulayarak, “Ekrem Başkan'ımız, '23 Mart'ta ben nerede olursam olayım, üye ve dayanışma sandığını kurun. Bir yandan da çocuklar resimleriyle, yazdıkları mesajlarıyla orada olsunlar' demişti. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma göstermek ve yurttaşlarımız ile Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmak üzere sandıklardayız.” dedi.

Öcal, Besni’de olduğu gibi Adıyaman ve diğer ilçelerde de yoğun talep aldıklarını, ek sandıklar kurarak vatandaşların oy kullanma hakkını kolaylaştırdıklarını belirtti.

“Diyarbakır'dan Edirne'ye, İstanbul'dan İzmir'e, Antalya'dan Adana'ya kadar her yerde yoğun bir talep var vatandaşlarımızdan. Hem oy kullanma talebi hem de üyelik talepleri var. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gün sonuna kadar sandıklara gelmelerini, komşularını getirmelerini ve demokrasiye sahip çıkmalarını bekliyoruz.”

Sandıklarda oy kullanma işlemleri akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek. Sandık yetkilileri, seçim sürecinin düzenli ve sorunsuz ilerlediğini belirtti.

Kaynak : PHA