AK Parti Adıyaman milletvekili Hüseyin Özhan'ın kent meydanı projesine ilişkin değerlendirmelerine yanıt veren CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, açıklamasında hem proje sürecine yönelik eleştirilerde bulundu hem de kamuoyunu yönlendirmeye yönelik söylemlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

“Vekilin Sözleri Kendi Çelişkisini Ortaya Koyuyor”

Öcal açıklamasının girişinde, kent meydanında blok yapılmasına gerekçe olarak öne sürülen “yeterli alan yok” ifadesini eleştirdi. Bu söylemin gerçeklerle bağdaşmadığını belirten Öcal, şöyle devam etti:

“Sayın vekil, kurduğunuz sadece bir cümle bile sizi ele veriyor. Neymiş, ‘yeterli alan olmadığından meydana blok yerleştirdik’ diyorsunuz. Sayın vekil, insanların aklıyla alay etmeyin. Yıkılan belediye binasından Hamam Caddesi’ne doğru uzanan alanda — ki burada Jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü de yer alıyor, ayrıca altında şahıs mülkleri bulunuyor — boydan boya konut inşa edebilirsiniz. Bu da mı yetmedi? Yolun sonundan sağa dönüp MERİNOS binasına kadar konut yapılabilecek alan var.”

“Anlayabilmeniz için size biraz daha yardım edeyim; bu alanlara konutlar yaparken alt katlarına iş yerleri yerleştirirsiniz. Böylece caddeler ticari olarak da canlanır. Tabii başka bir niyetiniz yoksa! Belediye ve kaymakamlık binalarını Atatürk Caddesi’ne yakın bir noktaya konumlandırırsanız, geniş bir kent meydanı ortaya çıkar.”

“Emlak Konut’a Bölgeyi Teslim Ettiniz mi?”

Öcal, kent meydanı projesinde belediyenin yetkisiz olduğu yönündeki açıklamalara da değinerek, “Burası emlak konutta, belediyenin dahli yok” şeklindeki söylemlerin yeterli olmadığını savundu:

“Bu projeler üretilirken sizler bölgeyi Emlak Konut’a ‘eti sizin, kemiği bizim’ diyerek mi teslim ettiniz? Bir önceki projeye veya Reşit Başkan’ın seçimde vaat ettiği meydana bakın, şimdiki projeyle karşılaştırın. Aradaki farkı görünce yüzünüz hiç mi kızarmıyor?”

“Söz Verip Tutmadığınız Projeler de Var”

CHP’li Öcal, yalnızca kent meydanı değil, başka projelerde de vaatlerin yerine getirilmediğini hatırlatarak, Terbizek Kavşağı örneğini verdi:

“Çıkıp ‘Terbizek Kavşağı’nı 15 gün içinde tamamlayacağız’ dediniz. Bu açıklamanın üzerinden aylar geçti, ama bir adım ileri gidemediniz. Bu süreçte başka kazalar oldu. Hani nerede verilen sözler?”

“İstişare Diyorsunuz Ama Vatandaşa ‘Sus’ Diyorsunuz”

Açıklamasının devamında, kamuoyuna “istişare yaptık” şeklinde açıklamalar yapıldığını ancak vatandaşın fikrini belirtmesine tahammül edilmediğini belirten Öcal, şunları ifade etti:

“Toplantı yaptık, istişare ettik diyorsunuz. Ama vatandaş fikrini söylemek istediğinde ‘sen sus’ diyerek çemkiriyorsunuz. Sözde sivil toplum örgütlerini de baskı ve tehdit ile sindirmeye çalışıyorsunuz.”

“Besni Halkını Çevrenizdeki ‘El Pençe’ Duranlarla Karıştırmayın”

CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, açıklamasının sonunda, vatandaşlara saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Size önerim, karşınızdakileri aptal yerine koymayınız. Daha dikkatli konuşunuz. Çevrenizdeki el pençe duranlara bakarak Besni halkını tamamen onlardan ibaret sanmayınız. Vekil olmadan önce çalıştığınız yer ile şimdiki konumunuzu karıştırmayınız. Besni halkı sizin personeliniz değildir!”

Kamuoyuna Yansıyan Tartışma Büyüyor

CHP’li Öcal’ın açıklamaları, kent meydanı projesine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Projenin planlama süreci, kamu kaynaklarının kullanımı ve yerel halkın beklentileri bağlamında Besni kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tartışmanın ilerleyen günlerde siyasi gündemde daha da geniş yer bulması bekleniyor.

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CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal'ın açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Sayın vekil kent meydanı ile ilgili açıklamalar yapmış, muhalefeti ya da birilerini asılsız iddialar ve dedikodular üretmekle suçlamış. Sayın vekil tane tane anlayacağınız şekilde anlatayım.

Sayın vekil kurduğunuz sadece bir cümle bile sizi ele veriyor. Neymiş ‘yeterli alan olmadığından meydana blok yerleştirdik’ diyorsunuz. Sayın vekil insanların aklı ile alay etmeyin, yıkılan belediye binası hizasından hamam caddesine doğru giden alanda, içinde jandarma ve ilçe tarım müdürlüğünün de olduğu, daha altında şahıs mallarının bulunduğu alanı boydan boya konut yaparsınız, yetmedi mi yolun sonunda sağa dönünce MERİNOS binasına kadar da konut yapabilirsiniz. Anlayabilmeniz için size biraz daha yardım edeyim bahsettiğim alanda yapılacak olan konutların altına iş yerleri yerleştirirsiniz böylece o caddelerde ticari anlamda canlanır. Tabi başka niyetiniz yoksa. Belediye ve Kaymakamlık binalarını Atatürk caddesine yakın yerleştirirseniz geriye geniş bir meydan kalır.

Hani belediyenin bir dahli yok kumanda emlak konutta diyorsunuz ya, sizler bu proje üretilirken bölgeyi emlak konuta ‘eti sizin kemiği bizim’ diye mi verdiniz. Bir önceki proje ile ya da Reşit Başkanın kaybettiği seçimde vaat ettiği meydan ile şimdiki projeyi karşılaştırdığınızda aradaki farktan yüzünüz kızarmıyor mu?

Karşı çıkanları asılsız iddialar ve dedikodu üretmekle itham ederken kendinizi hizmet üretmekle onurlandırıyorsunuz yapmayın. Madem o kadar çalışkansınız Terbizek kavşağında neden bir adım ileri gidemediniz. Burasını 15 gün içinde yapacağız diye açıklama yaptığınız açıklamanın üzerinden aylar geçti başka kazalar oldu.

Toplantı yaptık, istişarede bulunduk diyorsunuz ama fikrini söylemek isteyen vatandaşa ‘sen sus’ diyerek çemkiriyorsunuz. İnsanları ve sözde sivil toplum örgütlerini tehdit ile korkutup sindiriyorsunuz. Size önerim karşınızdakileri aptal yerine koymayınız daha dikkatli konuşunuz çevrenizdeki el pençe duranlara bakarak Besni halkını tamamen onlardan ibaret sanmayınız. Vekil olmadan önce çalıştığınız yer ile şimdiki konumunuzu karıştırmayınız Besni halkı sizin personeliniz değildir."

Kaynak : PHA