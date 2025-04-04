CHP'nin bazı markalara yönelik boykot çağrıları üzerinden gündeme gelen tartışmalara ilişkin yazılı açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, yapılan çağrıların art niyetli olduğunu savundu. Alkayış, boykot söylemlerinin Türkiye'nin öz kaynaklarını ve milli gelirini hedef aldığını ifade etti.

“Boykotun da Bir Mantığı, Bir Gerekçesi Olmalı”

Açıklamasında, “Her şeyde olduğu gibi boykotun da bir mantığı, bir izahı, haklı bir gerekçesi vardır” diyen Alkayış, muhalefetin bu çağrılarla milleti yanılttığını söyledi:

“Mantıklı bir dayanağı olmayan davranışlar, milletimizden ağır bir siyasi fatura olarak geri döner. Kendi çıkarı uğruna halkı galeyana getirmek, alın teriyle çalışan firmaları zarara uğratmak kabul edilemez. Ne yazık ki, muhalefet yine beklentileri boşa çıkarmamış ve milletimizin güvenini sarsan açıklamalara imza atmıştır.”

“CHP, Ülkeyi Yabancı Devletlere Şikâyet Ediyor”

Alkayış, CHP'nin yurt dışına yönelik bazı açıklamalarına da değinerek, “Bir parti lideri kendi ülkesini başka bir ülkeye şikâyet eder mi? Etmez, etmemeli. Ama muhalefetin adı CHP ise bunu yapar. Bu mandacı yaklaşımı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“CHP Başarılı Olamayacak”

CHP’nin bu tür çağrılarla kendi hatalarını örtbas etmeye çalıştığını öne süren Alkayış, şöyle devam etti:

“CHP ne yaparsa yapsın, milletimizin ferasetini ve doğruları ayırt etme kabiliyetini hesap edememiştir. Halkımız bu çağrıların altında yatan niyeti çok iyi bilmektedir. Asıl amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir.”

“Milletimizin Sağduyusu Bu Oyunları Bozacaktır”

Boykot çağrılarının iyi niyetli olmadığını yineleyen AK Parti Milletvekili Alkayış, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Muhalefetin hiçbir dayanağı ve tutarlılığı olmayan bu çığırtkanlığı, aziz milletimizin birikimlerini parçalamaya ve yok etmeye yönelik bir tahriktir. Ancak yüce milletimizin sağduyusu, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen bütün oyunları bozacaktır. Türkiye Yüzyılı yolculuğunda bu kararlılıkla önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum.”

Kaynak : PHA