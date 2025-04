“Kadının nasıl doğuracağına kimse karışamaz”

Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe karşılaşması öncesinde taşıdığı pankarta işaret eden Özel, devletin kadına yönelik bakışını sorguladı. Özel, “Kaç çocuk doğuracağı, nasıl doğuracağı, nasıl büyüteceği, nasıl giyineceği, ne yiyeceği, ne kadar güleceği kadının kendi işidir. Bu konuda kimsenin laf söylemeye hakkı yoktur. Kadınların yerine konuşmayı bırakın artık. İnsanı erkek olduğundan utandırıyor bu tablo” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı’na tepki: “Konu hakkında bilgisi dahi yok”

Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun kamuoyundaki tepkilere karşılık, “Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor?” şeklindeki yanıtını da eleştiren Özel, “Bakan’ın konuya hâkim olmadığını gösteriyor. Ona bu pankartı taşıttıran akıl, zaten Bakan’ın meseleyi anlayamayacağını bilerek bilgi vermemiştir” dedi.

“Cinsiyetçi yaklaşım kabul edilemez”

CHP Lideri Özel, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a yönelik cinsiyetçi ifadeleri ve son dönemde kadın belediye başkanlarına yönelik saldırgan tutumları da gündeme taşıdı. AK Parti’ye yakın bazı köşe yazarlarının kullandığı dili eleştiren Özel, “Başarılı, çalışkan bir kadına yönelik bu ifadeler utanmazlıktır” dedi.

Kadın siyasetçilere yönelik hakaretlere tepki: “Utanmaz adamlar”

Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Bahar Günçiçek ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yönelik söylemleri de hatırlatan Özel, “Cinsiyetçi hakaretlere karşı tek bir ses çıkmıyor. Ne bir bakan, ne bir kadın milletvekili, ne AK Parti kadın kolları, tek bir tweet atmadı. Ama biz Kadıköy'deki bir olayda gerekli işlemleri başlattık. Eşitlik varsa her yere eşit davranın” dedi.

“Kadıköy dosyası için yeniden değerlendirme çağrısı”

Kadıköy Belediyesi'nde yaşanan bir tartışma sonrası disipline sevk edilen CHP'li meclis üyesiyle ilgili konuşan Özel, sürecin yeniden gözden geçirilebileceğini belirtti. “Vallahi arkadaşımıza yazık etmişiz. Bu kadar organize kötülük karşısında arkadaşımızı cezalandırmayalım” diyerek dosyanın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

“Sadece yakamızdan düşün, başka bir şey istemiyoruz”

Konuşmasının sonunda muhalefete yönelik çifte standartlı uygulamalara da değinen Özgür Özel, “Size her türlü hakaret mübah, bize ‘öf’ demek bile yasak. Biz kimseye küfretmeyiz ama bize yapılan her hakareti, her saldırıyı unutmayız. Bizim sizden tek bir talebimiz var: Düşün yakamızdan, başka bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA