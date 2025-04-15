“Adalet Bakanlığı ile DEM Parti arasında görüşme yürütülüyor”

Özgür Özel, Adalet Bakanlığı ile DEM Parti heyetinin görüşeceğine dair açıklamaları hatırlatarak, sürecin gizli ve kapalı yürütülmesine tepki gösterdi. Özel, CHP’nin demokratik çözümden yana tutumunu yineleyerek, “Şeffaf olun. Açık olun. Meclis'e getirin. Milletin rızasını, vekilinin rızasını alın. Şehit ailelerinin, gazilerin, STK’ların görüşünü alın. Biz geçmişte nerede duruyorsak bugün de aynı yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

“CHP'ye terör yaftası yapıştırmaya çalışanlar şimdi yasal düzenlemelerden söz ediyor”

Özel, geçmişte CHP’ye yönelik “teröre destek” suçlamasında bulunan çevrelerin bugün yasal düzenlemelerden bahsetmeye başladığını belirterek, “Bugün ayakları suya inenlerin artık kanuni değişiklikleri konuştuğunu görüyoruz. O gün bol keseden atanlar, CHP’yi suçlayanlar bugün nereye geldi?” dedi.

“Demokrasinin mi yanındasın, sandıksız Türkiye’nin mi?”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de seslenen Özel, şu soruyu yöneltti:

“Biz terörsüz Türkiye’ye destek oluruz ama soruyorum Sayın Bahçeli; sandıksız Türkiye istiyorlar, ona destek mi oluyorsun? Yoksa gelip demokrasinin yanında mı duruyorsun? Bunu bir söyle, görelim.”

“Kıbrıs’ta dökülen ilişkiler, turpun büyüğü meselesi”

CHP lideri Özgür Özel, konuşmasının bir diğer bölümünde, KKTC eski Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in Halil Falyalı ile ilişkisine dair iddiaları gündeme getirdi. Özel, kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine Erdoğan’ın sessizliğini koruduğunu savundu.

Özel, “Kıbrıs’taki ilişkiler ortaya döküldü. Hakan Fidan, Binali Yıldırım ve çocuklarıyla ilişkilendirilen dosyalar konuşuluyor. Erdoğan yanıt vermiyor. Cemil Önal her şeyi anlattı. Neredeyse Kıbrıs kadar turp var” dedi.

“Bin 300 cep telefonu yalanı nasıl çöktüyse bu iddialar da çökecek”

Özel, CHP kurultayına yönelik başlatılan iddialara ve süren soruşturmalara ilişkin de konuştu. Kurultayda adı geçen kişilerden bazılarının ifadeye çağrıldığını, sürecin yasal çerçevede sürdüğünü belirterek, “Bin 300 cep telefonu yalanı nasıl patladıysa, bu iddialar da çürümektedir” dedi.

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinin gereği olarak her başvuruyu alıp değerlendiriyor. Adı geçen herkes dinlenecek. Biz bu süreci dikkatle ve yakından takip ediyoruz. Gizli tanıklık üzerinden siyaset yürütülmesine karşıyız.”

“CHP kol kola, omuz omuza iktidara yürüyen bir partidir”

Kurultay sonrası oluşan tabloya ve parti içi dayanışmaya da değinen Özgür Özel, “CHP ayrısı gayrısı olmayan, ötekisi olmayan, kol kola ve omuz omuza iktidara yürüyen bir partidir. Kurultaya 'şaibeli' diyenlerin yüzü kızarsın. Bin 300 CHP’li aslan gibi durdu, iradesini tazeledi” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA