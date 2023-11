Tahmini Okuma Süresi: dakika

Osmaniye Asri Mezarlık'ta defnedilmek için bekletilen Hacer K.'nin cenazesinin bulunduğu araç Mehmet Can K. tarafından kaçırılmıştı, görgü tanıklarının durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirmesi sonucu kovalamaca yaşanmıştı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını ve görgü tanıkların ifadesine başvurduktan sonra araç takibe alınmıştı. Polis ve jandarma ekiplerince yapılan takipte, Mehmet Can K. yönetimindeki 06 YA 6583 plakalı cenaze aracı Pazarcık İlçe Jandarma ekiplerince yola kurulan kapandan kurtularak patlak teker ve cant üzerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyü yakınlarında durduruldu.

Cenaze aracını çalan Mehmet Can K, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, ihbarla bölgeye gelen bomba imha uzmanları tarafından yapılan kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Araçta bulunan Hacer K'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

Sorgulamasında cenazenin annesi ait olmadığı anlaşılan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Mehmet Can K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak : PHA