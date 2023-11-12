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100. Yıl Parkında düzenlenen ve sekiz gün sürecek olan kermesten (hayır çarşısı) elde edilecek gelir, mazlum Filistin halkına bağışlanacak.

Kermes ile ilgili İlçe Müftüsü Rıfat ÇEVİK yaptığı konuşmada; "Türkiye genelinde olduğu gibi, Kahta olarak bizler de Filistinli kardeşlerimizin yararına kermes (hayır çarşısı) düzenledik. Buradan elde edilecek gelirler mağdur, mazlum Filistin halkına gönderilecektir. Nerede bir yetim, mazlum ve mağdur varsa onlara destek olunması gerektiğini ifade etti. Kahta İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlileri ve gönüllüleri tarafından tertip edilen kermes yiyecek, içecek, kıyafet ve çeşitli ürünlerden oluşmaktadır"dedi.



Kaynak : PHA