Alınan bilgiye göre kaza, İnönü Mahallesi’nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Buhara Bulvarı üzerinde H.B.A. yönetimindeki 44 PS 520 plaka çekici ile M.Y. idaresindeki 44 ACB 198 plaka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile otomobilde bulunan H.Y., M.S., Z.Y., E.H.Y., M.E.Ç. ve B.Y., yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla acil servise götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA