İsmail Heniyye’nin onurlu duruşunun tüm dünya insanlarına ilham kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Mehmet Can Hallaç , Filistin'in kahraman evladı, şehit İsmail İsmail Heniyye'nin hatırası önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

Başkan Mehmet Can Hallaç mesajında şu ifadeler yer verdi: “Sayın Meclis üyeleri, değerli hazirun, bugün burada, yüreğimizi derinden yaralayan bir kaybın acısını da paylaşmak istiyoruz. Filistin'in kahraman evladı, şehit edilen İsmail Haniye'nin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Onun şahsında Filistin halkının haklı davasını savunurken hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle anıyoruz. İsmail Haniye, sadece Filistin'in değil, aynı zamanda bütün insanlığın ortak vicdanı olan özgürlük, adalet ve insan hakları mücadelesinin yılmaz bir savunucusuydu. Yaşamı boyunca, Filistin halkının meşru hakları ve bağımsızlığı için büyük bir cesaretle mücadele etti. Onun bu onurlu duruşu, bizlere ve tüm dünya insanlarına ilham kaynağı olmaya devam edecektir. İsrail'in yıllardır süregelen işgalci politikaları ve Gazze'de yaptığı katliamlar, Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmektedir. Bu işgalci tutum, bölgedeki barış ve istikrarı tehdit etmekte, insanlık onurunu zedelemektedir. Bizler, Kahta Belediyesi olarak, İsrail'in bu hukuksuz ve insanlık dışı eylemlerini kınıyor, Filistin halkının yanında olduğumuzu ve onların haklı davalarında her zaman destekçileri olacağımızı tüm dünya kamuoyuna ilan ediyoruz. İsmail Haniye'nin anısını yaşatmak ve onun uğruna hayatını adadığı değerlere sahip çıkmak, bizler için bir onur ve görevdir. Onun aziz hatırası önünde bir kez daha söz veriyoruz ki, Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini, haklı davalarını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Filistin halkına başsağlığı diliyoruz. Onun ruhu şad, mekânı cennet olsun. Teşekkür ederim. “ ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA