“Engelli Kardeşlerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Hallaç, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak projelerin öncelikli konular arasında yer aldığını vurguladı. Hallaç, “Bugün engelli kardeşlerimizi halkın makamında ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Kahta Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Allah’ın izniyle engellilere yönelik desteğimizi artırarak sürdürecek ve onların yaşamlarını daha erişilebilir kılmak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Hallaç, “Her birey, bu toplumun eşit ve değerli bir üyesidir. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak, sadece bir belediye görevi değil; insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hayatımızı Kolaylaştıran Çalışmalar İçin Teşekkür Ediyoruz”

Kahta Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise yaptığı açıklamada, Kahta Belediyesi’nin engellilere yönelik duyarlılığının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti. Başkan Hallaç’a yönelik teşekkürlerini ileten Aslan, “Yapılan çalışmalar engellilerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Ulaşım, sosyal yaşam, altyapı gibi birçok alanda yapılan düzenlemeler sayesinde engelli bireyler olarak kendimizi daha fazla görünür ve değerli hissediyoruz. Başkanımıza bu anlamlı desteklerinden dolayı şahsım ve tüm engelli vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan tarafından Başkan Mehmet Can Hallaç’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak : PHA