Anahtar Parti’den Nezaket Ziyareti

Ziyaret trafiği kapsamında ilk olarak Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Merkez İlçe Başkanı Mitat Yoldaş ve parti yöneticileri, Başkan Tutdere’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede yerel yönetimlerin demokrasi içindeki rolü, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Taraflar, Adıyaman’ın geleceği için ortak akıl ve iş birliği içinde hareket edilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Yemek Sektöründen Destek Talebi

Başkan Tutdere’nin aynı gün içinde kabul ettiği bir diğer heyet, Toplu Hazır Yemek Yapanlar ve Mutfakçılar Yardımlaşma Derneği oldu. Dernek Başkanı Halil İzci ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat depreminin ardından üretim alanlarında yaşanan ciddi hasarlar nedeniyle belediyeden destek talebinde bulundu. Başkan Tutdere, bu sektörün kentin ekonomik yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yeniden yapılanma sürecinde belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Köy Muhtarları Sorunları Aktardı

Ziyaretler kapsamında Merkez Köy Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hüseyin Göçer ve federasyon yönetimi de Belediye Başkanı Tutdere ile görüştü. Muhtarlar, Adıyaman merkez köylerinde yaşayan vatandaşların altyapı, ulaşım, sosyal hizmetler ve kırsal kalkınma konularındaki taleplerini aktardı. Başkan Tutdere, muhtarları “yerel yönetimlerin sahadaki en güçlü halkası” olarak tanımlayarak, iletilen sorunların çözümü için belediyenin ilgili birimleriyle koordinasyon sağlanacağını kaydetti.

BETEM’den Eğitimde İş Birliği Sunumu

Günün son ziyaretini ise Mersin BETEM (Beceri Temelli Eğitim Merkezi) Kurucu Temsilcisi ve Yenişehir İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Raif Çakmak gerçekleştirdi. Kurum yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte yapılan ziyarette, eğitimde yeni yaklaşımlar ve erken çocukluk eğitimi alanında fikir alışverişi yapıldı. Başkan Tutdere, çocukların gelişimini destekleyen, ailelerin güvenle çocuklarını emanet edebileceği model kreşlerin önemine dikkat çekerek, Adıyaman’da belediye tarafından kurulması planlanan yeni kreşlerde BETEM’in geliştirdiği beceri temelli modellerin değerlendirileceğini ifade etti.

“Adıyaman’ı Birlikte Yöneteceğiz”

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Abdurrahman Tutdere, “Adıyaman’ımızı birlikte yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Bu sözümüz doğrultusunda, şehrimizin yeniden ayağa kalkması ve geleceğe güçlü adımlarla ilerlemesi için her kesimle dayanışma içinde çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

Kaynak : PHA