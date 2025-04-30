TÜRKAV İl Başkanı Yusuf Babar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Türk milletinin alın teri ve emeğinin, Türkiye’nin en sağlam temeli olduğunu ifade eden Babar, 1 Mayıs’ın sadece emeğin değil; üretkenliğin, kardeşliğin ve toplumsal dayanışmanın da simgesi olduğunu belirtti.

“Türk İşçisi Vatanına, Bayrağına Sadakatiyle Destan Yazıyor”

Açıklamasında Türk işçisinin yalnızca üretmekle kalmadığını dile getiren Babar, “Türk işçisi vatanına, bayrağına ve istiklaline sadakatiyle bir kahramanlık destanının da temsilcisidir” dedi.

Emek anlayışlarının milli ve manevi değerlerden beslendiğini söyleyen Yusuf Babar, bu anlayışın yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda sosyal adaletin, toplumsal huzurun ve millet olma şuurunun yapı taşı olduğunu vurguladı.

“Emeğin Yüceltilmesinden Asla Taviz Vermeyeceğiz”

Kamu çalışanlarına ve tüm emekçilere teşekkür eden Babar, TÜRKAV olarak hakça paylaşımın sağlandığı bir Türkiye idealinden asla taviz vermeyeceklerini belirtti. Mesajında, 1 Mayıs’ın provokasyonlardan uzak, kardeşliğin ve dayanışmanın günü olması temennisinde bulunan Babar, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Emeğiyle hayatı onurlandıran, alın teriyle ekmeğini helal kazanan tüm kamu çalışanlarımızı ve emekçilerimizi saygıyla selamlıyorum. Yaşasın Türk işçisi, yaşasın emeğin onuru!”

Kaynak : PHA