İlk etkinlik, 23 Nisan Çarşamba günü Adıyaman Kent Konseyi binasında gerçekleştirildi. Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (AFOT) ve Adıyaman Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, söyleşi, şiir ve müzik dinletilerinin yanı sıra fotoğraf sunumu ve serbest kürsü de yer aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda edebiyat, kültür ve sanat üzerine geniş katılımlı bir paylaşım ortamı oluştu.

Mersin’de Arsız Sanat Akademisi Ev Sahipliği Yapacak

Mutenâ’nın ikinci buluşması, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Akdeniz/Mersin’deki Arsız Sanat Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Programda söyleşi, şiir ve müzik dinletisinin yanı sıra tiyatro gösterisi ve güncel kültürel meseleler üzerine “Gündem” başlıklı tartışma bölümü de yer alacak. Etkinlik, Mersinli sanatseverleri çok yönlü bir sanat gecesinde buluşturmayı hedefliyor.

Bahar Bar’da Ankara Buluşması

Mutenâ’nın üçüncü etkinliği ise 4 Mayıs Pazar günü saat 14.30’da Ankara Kızılay’da bulunan Bahar Bar’da yapılacak. Bahar Bar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek programda; söyleşi, şiir dinletisi ve serbest kürsü başlıklarıyla sanatseverlere açık bir ifade alanı sunulacak. Ankara’daki etkinliğe de geniş katılım bekleniyor.

“Sanatın İyileştirici Gücüne İnanıyoruz”

Mutenâ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, “Sanatın iyileştirici gücüne inanarak başlattığımız bu hareketle farklı illerde okurlarımızla ve sanatseverlerle buluşmayı amaçlıyoruz. Programlarımızda herkesin söyleyecek bir sözü, okuyacak bir şiiri ya da eleştireceği bir konu olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayış, Türkiye’nin farklı illerinde yapılacak bu etkinliklerin hem edebi hem de kültürel anlamda zengin bir buluşma zemini oluşturduğunu belirterek, tüm sanat dostlarını programa davet etti.

Kaynak : PHA