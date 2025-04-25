Bir süredir Kahta Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görmekte olan Mustafa Turanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kahta’nın sevilen ve saygı duyulan isimlerinden olan Turanlı, bugün düzenlenen cenaze töreniyle dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Siyaset ve bürokrasi cenazede buluştu

Cenaze törenine AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan başta olmak üzere, Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, merkez ilçe başkanı Ziya Polat, Kahta, Sincik, Gerger ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda belediye başkanı, muhtar, siyasi parti temsilcisi, kamu kurum yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Turanlı ailesini acı günlerinde yalnız bırakmayan kalabalık, merhum Mustafa Turanlı'nın Kahta’daki sosyal barışa katkı sunan duruşuna ve yıllardır sürdürdüğü kanaat önderliğine dikkat çekti.

Taziye Kahta’da kabul ediliyor

Mustafa Turanlı’nın vefatı, hem ailesi hem de Rişvan aşireti mensupları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Taziye ziyaretlerinin Kahta ilçesinde kurulan taziye evinde kabul edildiği öğrenildi.

Kaynak : PHA