Milli Gençlik Derneği Adıyaman Temsilcisi Mali Müşavir Bekir Korkmaz yaptığı açıklamada, “Hak ile batılı ayırt edebilen, maddi ve manevi kalkınmayı hedefleyen, ‘Önce ahlak ve maneviyat’ ilkesini benimseyen bir gençlik anlayışıyla çalışmalarımıza Adıyaman’da start veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Korkmaz ayrıca, “Mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez” anlayışıyla hareket eden, nefis terbiyesi, kardeşlik, disiplinli teşkilatlanma ve fikri üretkenliği esas alan bir gençlik modeliyle Adıyaman’da hizmet sunmayı amaçladıklarını belirterek, açılış programına tüm halkı davet etti.

Açılış töreni, derneğin Adıyaman il binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak : PHA